В Украине взлетели цены на хлеб: сколько он сейчас стоит в супермаркетах

Цены на продукт выросли на четыре гривны за месяц

В феврале в Украине на ряду с продуктами, которые значительно выросли в цене, оказался также и хлеб. За последний месяц этот популярный среди покупателей продукт значительно прибавил в цене.

Так, по данным Минфин, в период с января по февраль пшеничный нарезной хлеб подорожал сразу на четыре гривны. В прошлом месяце его продавали по 31,90 грн/600г, а сейчас — по 35,93.

Также стали выше цены на ржаной хлеб. Стоимость выросла также на четыре гривны. В январе его средняя стоимость в крупных супермаркетах составляла 28,23, а в феврале — 32,30.

Ценники на батон в этом месяце тоже стали немного выше. К примеру, Киевский нарезной батон подорожал с 25,92 до 26,43. В то же время батон Хлебодар Днепровский пшеничный вырос в цене на гривну — с 11,40 до 12,40. Нарезной батон Румянец стал дороже на 40 копеек — цена на него изменилась с 22,65 до 23,05.

Отметим, ранее эксперт в области сельского хозяйства информационно-аналитического центра "Агроперспектива" Лариса Гук сообщала, что в ближайшее время в Украине цены на некоторые продукты могут вырасти на 30-40%. В течение первого полугодия, по ее прогнозам, в стране подорожает и хлеб. Особенно изменения в цене коснутся ржаного хлеба, так как был собран небольшой урожай.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что член Совета Национального банка Украины Василий Фурман рассказал, чего украинцам ждать от цен на продукты в 2023 году.