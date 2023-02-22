В Україні злетіли ціни на хліб: скільки він зараз коштує у супермаркетах

Ціни на продукт зросли на чотири гривні за місяць

У низці продуктів, які значно зросли в ціні у лютому, виявився також і хліб. За останній місяць цей популярний у українських покупців продукт значно додав у ціні.

Так, за даними порталу "Мінфін", із січня по лютий пшеничний нарізний хліб подорожчав одразу на чотири гривні. Минулого місяця його продавали за 31,90 грн/600г, а зараз — за 35,93/

Також стали вищими ціни на житній хліб. Вартість зросла також на чотири гривні. У січні його середня вартість у великих супермаркетах становила 28,23, а у лютому – 32,30.

Цінники на батон цього місяця теж стали трохи вищими. Наприклад, Київський нарізний батон подорожчав із 25,92 до 26,43. Водночас батон Хлібодар Дніпровський пшеничний виріс у ціні на гривню — з 11,40 до 12,40. Нарізний батон Рум’янець став дорожчим на 40 копійок — ціна на нього змінилася з 22,65 до 23,05.

Зазначимо, раніше експерт у галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру "Агроперспектива" Лариса Гук повідомляла, що найближчим часом в Україні ціни на деякі продукти можуть зрости на 30-40%. Протягом першого півріччя, за її прогнозами, у країні подорожчає хліб. Особливо зміни в ціні торкнуться житнього хліба, оскільки зібрано невеликий урожай.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що член Ради Національного банку України Василь Фурман розповів, чого українцям чекати від цін на продукти у 2023 році.