В Україні здорожчав популярний вид м'яса: де його ще можна придбати дешевше

У мережі магазинів Auchan поки ціни на яловичину найнижчі

Поки в українських магазинах поступово дешевшає свинина, ціни на інший, не менш популярний серед українців вид м'яса — яловичину, почали у лютому збільшуватися.

Про це свідчать останні дані моніторингу, що були опубліковані на порталі "Мінфін". Серед факторів, які впливають на збільшення розцінок на м'ясну продукцію називають різке скорочення поголів’я худоби через повномасштабне російське вторгнення, а також систематичні перебої з електропостачанням.

Так, в українських магазинах, станом на кінець лютого, кілограм яловичого гуляшу у середньому коштує 240,65 гривні. Ця ціна приблизно на три гривні більша, аніж у січні. Наразі найменші ціни зосереджені у супермаркетах Auchan – 177,95 гривні за одне кіло. Інші мережі, такі як Megamarket s Novus, пропонують цей вид м'яса приблизно по 245 до 299 гривень за кілограм.

Варто зазначити, що в ціні трохи впали яловичі ребра. До прикладу ще місяць тому українці купували кілограм цього продукту по 141,81 гривні, то зараз він коштує 139,98 гривні. В Auchan на цінниках вказана цифра у 119,95 гривні за кіло. Для порівняння у Megamarket за кіло реберець доведеться викласти 160 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, крім м'ясної продукції, в Україні поступово поповзли угору й ціни на хлібобулочні вироби, а також на деякі популярні овочі: цибулю та моркву.