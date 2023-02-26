Є вдома у кожного: в Україні злетіли ціни на найпопулярніші овочі

Найбільше цього місяця подорожчали огірки

У період із січня по лютий в Україні злетіли ціни на багато популярних продуктів, у тому числі подорожчали й найпопулярніші серед покупців овочі. "Телеграф" розповідає, що зараз відбувається із цінами на них у великих супермаркетах.

Так, за даними Мінфін, за останній місяць стали дорожчими огірки, молода капуста, цибуля, а також картопля. Найбільше за цей час ціни змінилися на огірки. Наприклад, вартість колючих огірків зросла з січня до лютого більш ніж на 132 гривні.

Ціни на огірки в супермаркетах

Середня ціна цього овочу зросла за останній місяць із 78,75 гривні за кілограм до 144,35. Таким чином, різниця склала 65,60. Гладкі огірки також подорожчали із 119,99 до 184,57, тобто на 64,58. Колючі огірки досягли рекордної ціни за рік — 226,90. Варто зазначити, що у січні їх продавали по 94,60. Тепличні огірки зросли у ціні з 67,19 до 119,90.

Ціни на капусту в супермаркетах

У лютому 2023 року молоду капусту продають у великих українських супермаркетах у середньому за ціною 64,90. Місяцем раніше вартість овочів становила 38,90. Тобто за цей період капуста стала дорожчою на 26 гривень.

Капуста білокачанна також трохи зросла. Наразі її продають по 17,29 гривні, а раніше — по 13,14.

Ціни на цибулю в супермаркетах

За цей місяць у супермаркетах підвищили ціни на білу цибулю. Наразі кілограм продають по 91,90, що на 12 гривень більше, ніж у січні. Цибуля ріпчаста також за цей період стала дорожчою. Ціна змінилася з 34,89 до 50,06, тобто на 15,17 грн. Синя цибуля водночас стала дорожчою більш ніж на 7 гривень і зараз її середня ціна — 57,60.

Ціни на картопля в супермаркетах

Середня ціна на картоплю цього місяця – 10,17 гривні за кілограм. У січні овочі продавали по 9,76. Також трохи додала в ціні рожева картопля. Однак ціна змінилася не значно, лише на 13 копійок. А молода картопля, навпаки, у лютому стала дешевшою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в лютому в Україні різко злетіли ціни на один із найпопулярніших серед покупців продукт — хліб.