В Украине серьезно взлетели цены на популярный овощ: дороже, чем на Новый год

Любителям свежих помидоров придется выложить несколько большую сумму, чем любимый овощ

Украинский рынок овощей и фруктов в конце зимы показывает увеличение значительного количества ценников. Да, вслед за морковью спешат подорожать и помидоры. Это связано с сокращением общего предложения этого овоща и уменьшением количества импортной продукции, в частности из Турции.

Подробнее об этом сообщает ресурс EastFruit. В то же время аналитики проекта подчеркивают, что значительная часть украинских тепличных комбинатов, занимающихся выращиванием помидоров, предупреждали о готовности массово реализовать продукцию из новых "партий" уже в конце марта. Так что, вероятно, в ближайшее время нас ожидает новая волна изменения цен на томаты.

Пока в магазинах и маркетах серьезно изменились цены, в частности, на импортную продукцию. Например, помидоры из солнечной Турции продают по 85-100 грн за килограмм. В сравнении даже с прошлой неделей стоимость овоща выросла в среднем на 16%.

Ключевые игроки рынка утверждают, что турецкие партнеры поставляли овощную продукцию в небольших объемах, и к тому же нерегулярно. А вот спрос на помидоры продолжил увеличиваться, что, в итоге, и повлияло на формирование новых цен.

Специалисты утверждают, что сегодня стоимость томатов от иностранных производителей уже выше в 1,8 раза, чем за аналогичный период в прошлом году. И до поступления новых партий отечественных овощей на рынок ситуация может измениться еще не раз — опять же по поводу удорожания.

По данным портала "Минфин", на сегодня в Украине помидоры в среднем можно купить по следующим ценам:

Цены на помидоры в Украине.

Стоимость красных помидоров в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Украине за последнее время изменилась стоимость лука, а также картофеля. Впрочем, рынок овощей — не единственный динамичный. Также увеличивается цена и молочной продукции.