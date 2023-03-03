Коштуватиме близько 70 гривень: в Україні може рекордно здорожчати популярний овоч

Протягом наступних місяців попит на цибулю падатиме, адже почнеться пора першої власноруч вирощеної зелені. А до того ціни "кусатимуться"

В Україні продовжується систематичне зростання цін на окремі категорії продуктів, включаючи і найпопулярніші овочі. Є серед них і цибуля, яка є інгредієнтом багатьох улюблених українцями страв. На думку аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максима Гопки, наразі є тенденція до подальшого збільшення вартості цього овоча — принаймні до кінця весни. На це не вплине навіть збільшення імпортної продукції, якої на ринку наразі більше в 2,5 раза, аніж у січні.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини". Експерт підкреслює, що наразі цибуля користується попитом серед покупців, однак із початком сезону на зелень це швидко зміниться.

"Зараз цибуля [коштує] від 52 до 58 грн/кг, — говорить Гопка. — Так що, я думаю, десь ще на 30% зростання цін на дану продукцію буде до початку травня точно".

За допомогою нехитрих підрахунків можна зрозуміти, що ціна цибулі може сягнути 70 і більше грн/кг.

Слід зазначити, що 52 гривні є середнім показником за вартість кілограма ріпчастої цибулі. Такі дані надає портал "Мінфін". До речі, ціни на овоч злетіли не так давно, адже ще на початку 2023 року через регулярні перебої зі світлом та деяке зменшення попиту реалізаторам довелося змінити цінники на менші.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні рекордно зросла вартість помідорів. Наразі за червоний овоч просять більше, ніж він коштував у період новорічних свят.

Також ми попереджали про збільшення ціни й на інші продукти, зокрема курятину. Наприкінці лютого за кілограм такого м'яса в середньому просили майже 100 гривень.