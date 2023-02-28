В Україні цінові рекорди б'є популярний вид м'яса: де його можна купити дешевше

Найбільш відчутно здорожчали курячі гомілки

В українських магазинах, де лише кількома днями раніше різко підскочила ціна яловичини, здорожчав ще один популярний вид м'яса — курятина. Крім того, не відстає у своєму ціновому зростанні й свинина та сало.

Такий висновок можна зробити, переглянувши дані порталу "Мінфін", який щоденно відстежує цінову політику в Україні.

Скільки коштує курятина в магазинах наприкінці лютого

Так, упродовж останнього тижня завершального місяця зими ціна курятини, у порівнянні з січнем, відчутно "поповзли" вгору. За один кілограм курятини доведеться викласти 99,95 гривні. Для порівняння, минулого місяця її ціна становила 97,75 гривні.

Цінники на курячу гомілку зросли з 71,15 гривні до 78,45 за кілограм. Водночас куряче філе зросло в ціні трохи більше аніж на гривню — тепер воно коштує 139,93 гривні.

Раніше "Телеграф" писав, які продукти найбільше подорожчали через систематичні ракетні удари росії та регулярні перебої з електропостачанням в країні.