В Украине ценовые рекорды бьет популярный вид мяса: где можно купить дешевле

Наиболее ощутимо подорожали куриные голени

В украинских магазинах, где только несколько дней назад резко подскочили цены на говядину, подорожал еще один популярный вид мяса — курятина. Кроме того, не отстает в своем ценовом росте свинина и сало.

Такой вывод можно сделать, просмотрев данные портала "Минфин", который ежедневно отслеживает ценовую политику в Украине.

Сколько стоит курятина в магазинах в конце февраля

Так, в течение последней недели завершающего месяца зимы цена курятины, по сравнению с январем, ощутимо "поползла" вверх. За килограмм курятины придется выложить 99,95 гривны. Для сравнения, в прошлом месяце ее цена составляла 97,75 гривны.

Ценники на куриную голень выросли с 71,15 гривны до 78,45 за килограмм. В то же время, куриное филе увеличилось в цене чуть больше, чем на гривну — теперь оно стоит 139,93 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие продукты подорожали больше всего из-за систематических ракетных ударов россиии регулярных перебоев с электроснабжением в стране.