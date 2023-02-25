В Україні серйозно злетіли ціни на популярний овоч: дорожче, ніж на Новий рік

Любителям свіжих помідорів доведеться викласти дещо більшу суму за улюблений овоч

Український ринок овочів та фруктів наприкінці зими демонструє збільшення значної кількості цінників. Так, слідом за морквою поспішають подорожчати і помідори. Це пов'язано із певним скороченням загальної пропозиції цього овочу та зменшенням кількості імпортної продукції, зокрема із Туреччини.

Детальніше про це повідомляє ресурс EastFruit. Водночас аналітики проєкту підкреслюють, що значна частина українських тепличних комбінатів, які займаються вирощуванням помідорів, попереджали про готовність масово реалізувати продукцію із нових "партій" уже наприкінці березня. Тож, імовірно, найближчим часом нас очікує нова хвиля зміни цін на томати.

Поки що ж у магазинах і маркетах серйозно змінилися ціни, зокрема, на імпортну продукцію. Наприклад, помідори із сонячної Туреччини продають від 85 до 100 грн за кілограм. У порівнянні навіть із минулим тижнем вартість овочу зросла в середньому на 16%.

Ключові гравці ринку стверджують, що турецькі партнери поставляли овочеву продукцію у невеликих об'ємах, і до того ж — нерегулярно. А от попит на помідори продовжив збільшуватися, що, зрештою, і вплинуло на формування нових цін.

Спеціалісти стверджують, що сьогодні вартість томатів від іноземних виробників уже вища у 1,8 раза, ніж за аналогічний період минулого року. І до надходження нових партій вітчизняних овочів на ринок ситуація може змінитися ще не раз — знову ж таки щодо здорожчання.

За даними порталу "Мінфін", на сьогодні в Україні помідори в середньому можна купити за такими цінами:

Ціни на помідори в Україні

Вартість червоних помідорів в Україні

Раніше "Телеграф" розповідав, як в Україні за останній час змінилася вартість цибулі, а також картоплі. Утім ринок овочів — не єдиний динамічний. Також збільшується ціна і молочної продукції.