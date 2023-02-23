В Україні змінилися ціни на популярний овоч: чому дорожчає та коли подешевшає

Згідно з прогнозами експертів, нинішня ціна не є остаточною. Популярний коренеплід дорожчатиме й надалі

Поки в Україні впевнено дорожчає хліб, на ринках країни почали повзти уверх і ціни на овочі. Зокрема упродовж останнього тижня продавці збільшили й відпускні цінники на моркву.

Як повідомили аналітики EastFruit, наразі основним фактором, який впливає на здорожчання цього популярного овоча, помітне підвищення торговельної активності у цьому сегменті. Однак переважна більшість господарств в країні призупинили продаж моркви високої якості, прогнозуючи ще більше здорожчання. Саме тому реалізація цієї групи коренеплодів перенесена вже на початок березня.

Так, на поточному тижні морква надходить у продаж у середньому по 20-28 гривень за один кілограм. Ця ціна приблизно на 11% вища, ніж минулого тижня. На думку галузевих експертів, продавці збільшують розцінки, адже пропозиція цього коренеплоду на ринку зараз є вкрай обмеженою, а багато українських господарств вже завершили реалізацію минулорічної моркви. Водночас активність споживачів у цьому сегменті досі залишається досить високою.

Згідно з прогнозами провідних гравців ринку, ціни на цей овоч збільшуватимуться й надалі, адже високий попит досі утримується, а от запаси цього продукту все виснажені.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на українських ринках продовжує дорожчати цибуля. Лише за останні кілька тижнів цей овоч побив усі можливі рекорди, здорожчавши до понад 30 гривень за один кілограм.