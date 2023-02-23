В Украине изменились цены на популярный овощ: почему дорожает и когда подешевеет

Согласно прогнозам экспертов, нынешняя цена не является окончательной. Популярный корнеплод будет дорожать и дальше

Пока в Украине уверенно дорожает хлеб, на рынках страны начали ползти вверх и цены на овощи. В частности, на последней неделе продавцы увеличили и отпускные ценники на морковь.

Как сообщили аналитики EastFruit, сейчас основным фактором, влияющим на подорожание этого популярного овоща, заметно повышение торговой активности в этом сегменте. Однако подавляющее большинство хозяйств в стране приостановили продажу моркови высокого качества, прогнозируя еще большее подорожание. Поэтому реализация этой группы корнеплодов перенесена уже к началу марта.

Так, на этой неделе морковь поступает в продажу в среднем по 20-28 гривен за один килограмм. Эта цена примерно на 11% выше, чем на прошлой неделе. По мнению отраслевых экспертов, продавцы увеличивают расценки, ведь предложение этого корнеплода на рынке сейчас крайне ограничено, а многие украинские хозяйства уже завершили реализацию прошлогодней моркови. В то же время, активность потребителей в этом сегменте до сих пор остается достаточно высокой.

Согласно прогнозам ведущих игроков рынка, цены на этот овощ будут расти и дальше, ведь высокий спрос до сих пор удерживается, а вот запасы этого продукта все истощены.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на украинских рынках продолжает дорожать лук. Только за последние несколько недель этот овощ побил все возможные рекорды, подорожав более 30 гривен за один килограмм.