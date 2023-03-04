В Україні різко змінилися ціни на алкоголь: скільки у березні коштує горілка, вино та пиво

Цінники на більшість популярних серед українців продуктів не перестають дивувати

В українських супермаркетах ціни на алкоголь у порівнянні з минулим місяцем змінилися. Зокрема, найбільш відчутно подорожчали горілка, вино та пиво.

Як пише видання "Хвиля", наприкінці лютого — у перших числах березня ціни на вино Vardiani Піросмані (червоне) підскочили майже на 5 гривень. Зараз його середня ціна за 750 мл складає 105,27 гривні. До прикладу, в "Ашані" цей алкогольний напій коштує 98,90 гривень. А от у "Варусі" — близько 111,00 гривень.

Що стосується горілки, то вона також здорожчала. Станом на кінець лютого пляшка "Хлібного Дару" (класична) із 113,25 гривні підскочила до 116,83 гривні за півлітрову пляшку. На полицях "Ашану" вона зараз коштує по 107,00 гривень, а у "Новусі" — 128,51 гривні за 500 мл.

На полицях із пивом цінники також змінилися: "Львівське" (світле) стало дорожчим з 22,81 до 24,73 гривні за півлітрову пляшку, а от "Чернігівське" (світле) можна зараз купити за 25,99 гривні. Для порівняння упродовж минулого місяця його ціна складала 27,54 гривні за 500 мл.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в українських магазинах очікують на різке здорожчання одного з найпопулярніших серед споживачів овоча. Вже найближчим часом цибуля може підскочити до 70 гривень за один кілограм.