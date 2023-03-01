В Україні злетять ціни на хліб: коли та на скільки подорожчає продукт

На зростання цін вплинуть відразу кілька факторів

Незабаром в Україні подорожчає один із найпопулярніших у покупців продуктів — хліб. За останній рік його вартість стала вищою приблизно на 20-25%, але і це не межа.

На сьогоднішній день в Україні є проблема зі зменшенням кількості засіяних площ і, крім того, робота підприємств залежить від електропостачання, з яким нерідко бувають перебої. Тому ціна товару ставатиме вище. Про це віце-президент Української асоціації пекарів Юрій Дученко розповів у сюжеті програми "Сніданок з 1+1".

"Сьогодні ціна на зерно на ринку прогнозована та стабільна, але те, що відбудеться далі, за кілька місяців, важко спрогнозувати. Зменшилася кількість засіяних площ, ймовірна проблема якості зерна, також робота підприємств залежить від енергопостачання", — сказав експерт.

За його прогнозами ціни на хліб в Україні почнуть активно зростати вже до середини квітня поточного року.

"Якщо і станеться подорожчання, то в межах 5-10%", — зазначив Дученко.

Які зараз ціни на хліб у великих українських супермаркетах

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Лариса Гук на початку лютого прогнозувала зростання цін на низку популярних продуктів, у тому числі й хліб. За її словами, дорожчатиме зокрема житній хліб.