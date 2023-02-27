Названо продукти, які подорожчають 2023-го: багато хто не уявляє без них життя

Війна вплинула на внутрішнє виробництво

Хоча в Україні вже й так подорожчав хліб, ціни на цей продукт і надалі можуть продовжити зростати. Експерт пояснив, чому так відбувається, а також назвав продукти, які також можуть стати дорожчими.

Так, згідно з заявою голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, яку передає "24 канал", 2023 року в Україні можуть зрости ціни на хліб і фрукти. Він пояснив, що це все тому, що за нинішніх умов знизився експортний потенціал, а забезпечення внутрішнього виробництва не таке, як до війни.

Крім цього, 2023 року, можливо, буде скорочено посівні площі.

При цьому, на думку Марчука, 2023 року не очікується дефіциту овочів. Наприклад. ще на початку повномасштабної війни фермери з центральних і західних областей почали засаджувати більше садів та вирощувати більше овочів, навіть попри можливі ризики.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні злетіли ціни на найпопулярніші овочі. "Телеграф" розповідає, що зараз відбувається із цінами на них у великих супермаркетах.

Також ми повідомляли, що в Україні різко подорожчала молочка Серед чинників, що впливають на ситуацію: значна втрата поголів’я та руйнація виробництв через війну.