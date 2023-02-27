Названы продукты, которые подорожают в 2023: многие не представляют без них жизни

Война повлияла на внутреннее производство

Хотя в Украине уже и так подорожал хлеб, цены на этот продукт и дальше могут продолжить расти. Эксперт объяснил, почему так происходит, а также назвал продукты, которые также могут стать дороже.

Так, согласно заявлению главы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, которое передает "24 канал", в 2023 году в Украине могут вырасти цены на хлеб и фрукты. Он объяснил: в нынешних условиях снизился экспортный потенциал, а обеспечение внутреннего производства не такое, как до войны.

Помимо этого, в текущем году, возможно, будут сокращены посевные площади.

При этом, по мнению Марчука, в 2023 году не ожидается дефицита овощей. К примеру, еще в начале полномасштабной войны фермеры из центральных и западных областей начали засаживать больше садов и выращивать больше овощей, даже несмотря на возможные риски.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине взлетели цены на самые популярные овощи. "Телеграф" рассказывает, что сейчас происходит с ценами на них в крупных супермаркетах.

Также мы сообщали о том, что в Украине резко подорожала молочка. Среди факторов, влияющих на ситуацию: значительная потеря поголовья и разрушение производств из-за войны.