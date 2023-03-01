В Украине взлетят цены на хлеб: когда и на сколько подорожает продукт

На рост цен повлияют сразу несколько факторов

В скором времени в Украине подорожает один из самых популярных у покупателей продуктов — хлеб. За последний год его стоимость стала выше примерно на 20-25%, но и это не предел.

На сегодняшний день в Украине есть проблема с уменьшением количества засеянных площадей и, кроме того, работа предприятий напрямую зависит от электроснабжения, с котором нередко бывают перебои. Потому стоимость продукта будет становиться выше. Об этом вице-президент Украинской ассоциации пекарей Юрий Дученко рассказал в сюжете программы "Сніданок з 1+1".

"Сегодня цена на зерно на рынке прогнозируемая и стабильная, но то, что произойдет дальше, через несколько месяцев, трудно спрогнозировать. Уменьшилось количество засеянных площадей, вероятна проблема качества зерна, также работа предприятий зависит от энергоснабжения", — сказал эксперт.

Согласно его прогнозам, цены на хлеб в Украине начнут активно расти уже к середине апреля текущего года.

"Если и произойдет подорожание, то в пределах 5-10%", — отметил Дученко.

Какие сейчас цены на хлеб в крупных украинских супермаркетах

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Лариса Гук в начале февраля прогнозировала рост цен на ряд популярных продуктов, в том числе и хлеб. По ее словам, дорожать будет в частности ржаной хлеб.