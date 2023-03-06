В Украине рекордно подорожали два популярных овоща: какие сейчас на них цены

Один из овощей стал дороже на 18%, а второй — на 25%

В первые дни марта в Украине значительно подорожали некоторые продукты, а также популярные у покупателей овощи — лук и морковь. Всего за неделю один из них стал дороже на 25%.

Как сообщают аналитики проекта East Fruit, на сегодняшний день отпускные цены на репчатый лук в Украине составляет 42-47 грн/кг ($1,15-1,29/кг). Это в среднем на 18% дороже, нежели на прошлой неделе.

Отмечается, что стоимость этого овоща уже в четыре раза выше, чем в этот же период в прошлом году. Сейчас это рекордная цена на этот популярный овощ с 1991 года.

Подобная ситуация за последнюю неделю произошла с морковью. Большая часть украинских производителей продает овощ по цене 25-35 грн/кг ($0,68-0,96 /кг). Стоит добавить, что это на 25% больше, чем на прошлой неделе. В прошлом году в это же время морковь стоила в 2,8 раза дешевле.

Аналитики объясняют, что рост цен на эти два овоща связан с высоким спросом на рынке и ограниченным предложением. Запасы моркови в хранилищах хозяйств уже подходят к концу. В то же время многие крупные хозяйства уже закончили продажу репчатого лука.

Эти популярные овощи, по мнению аналитиков проекта, будут дорожать и далее уже в ближайшее время.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине изменились цены на молочную продукцию. Стало известно, что подешевело, а что, наоборот, стало дороже в украинских супермаркетах.