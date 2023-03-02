Цены в супермаркетах не радуют: топ-5 продуктов, которые подорожали в Украине в марте

Больше всего за месяц подорожали огурцы

В Украине продолжают дорожать популярные продукты, и уже с первых дней марта цены на некоторые из них пошли вверх. "Телеграф" рассказывает, какие сейчас цены на продукты в крупных супермаркетах.

По данным портала "Минфин", в марте уже успели подорожать гречка, соленое сало, свинина, хлеб, а также огурцы. Цена овоща, кстати, выросла в период с февраля по март больше всего из этого списка продуктов.

Цена гречки

Сейчас средняя цена этого продукта в супермаркетах составляет 68,73 гривны за килограмм. Месяцем ранее гречку продавали по 66,16. Стоит отметить, что в период с августа 2022 года по март ежемесячно наблюдалось снижение цены этого продукта. Таким образом, его стоимость изменилась с 92,73 до 66,16 грн. А в этом месяце крупа вновь начала дорожать.

Цена соленого сала

Один их самых популярных продуктов у покупателей также значительно вырос в цене с февраля по март. Сейчас его средняя стоимость в супермаркетах составляет 271,04 грн за килограмм. Ранее его продавали по цене 258,47. То есть, за месяц ценник изменился на 12,57 грн.

Цена свинины

Успела подорожать в начале марта также и свинина. К примеру, свиной ошеек вырос в цене со 192,04 до 196,07. То есть, стоимость увеличилась более чем на 4 гривны. В то же время свиной шашлык подорожал со 176,80 до 179,33 — на 2,53 грн.

Цена хлеба

Нарезной пшеничный хлеб всего за месяц стал дороже практически на три гривны. В феврале его продавали в среднем по 32,96, а уже в первые дни марта ценник вырос до 35,93 грн. При этом цены на ржаной хлеб остались неизменными.

Цена огурцов

Стоимость этого овоща продолжает расти с каждым месяцем. С февраля по марта средняя цена на овощ изменилась со 119,48 до 144,35. Таким образом, разница составила 24,87 грн.

Гладкие огурцы подорожали более чем на 40 гривен за этот период. Ранее их продавали по 137 гривен, а сейчас — по 179,27. То есть, цена изменилась на 42,27 грн.

Колючие огурцы стали за месяц дороже на 56,64. Их средняя цена в супермаркетах сейчас составляет 226,90 грн.

Тепличные огурцы выросли в цене со 105,89 до 124,90. таким образом, с февраля по март овощ подорожал на 19,01 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в скором времени в Украине может подорожать хлеб. Вице-президент Украинской ассоциации пекарей Юрий Дученко рассказал, когда ждать роста цены продукта и на сколько она может взлететь.