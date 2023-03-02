Ціни у супермаркетах не радують: топ-5 продуктів, які подорожчали в Україні у березні

Найбільше за місяць подорожчали огірки

В Україні продовжують дорожчати популярні серед покупців продукти та вже з перших днів березня ціни на деякі з них пішли нагору. "Телеграф" розповідає, на що змінилася вартість цього місяця та які зараз ціни на продукти у великих супермаркетах.

За даними Мінфін, у березні вже встигли подорожчати такі продукти: гречка, солоне сало, свинина, хліб, а також огірки. Ціни на овоч, до речі, зросли в період з лютого до березня найбільше з цього списку продуктів.

Ціни на гречку

Нині середня ціна на цей продукт у супермаркетах становить 68,73 гривні за кілограм. Місяцем раніше гречку продавали по 66,16. Варто зазначити, що в період із серпня 2022 року до березня щомісяця спостерігалося зниження цін на цей продукт. Таким чином, його вартість змінилася з 92,73 до 66,16. А цього місяця крупа знову почала дорожчати.

Ціни на солоне сало

Один із найпопулярніших продуктів серед покупців також значно виріс у ціні з лютого по березень. Нині його середня вартість у супермаркетах становить 271,04 грн за кілограм. Раніше його продавали за ціною 258,47. Тобто за місяць цінник змінився на 12,57.

Ціни на свинину

Встигла подорожчати на початку березня також свинина. Наприклад, свинячий ошийок зріс у ціні з 192,04 до 196,07. Тобто вартість збільшилася більш ніж на 4 гривні. Водночас свинячий шашлик подорожчав із 176,80 до 179,33 — на 2,53.

Ціни на хліб

Нарізний пшеничний хліб лише за місяць став дорожчим практично на три гривні. У лютому його продавали у середньому по 32,96, а вже у перші дні березня цінник зріс до 35,93. При цьому ціни на житній хліб залишилися незмінними.

Ціни на огірки

Вартість цього овочу продовжує зростати з кожним місяцем. З лютого по березень середня ціна на овоч змінилася зі 119,48 до 144,35. Таким чином, різниця становила 24,87.

Гладкі огірки подорожчали на понад 40 гривень за цей період. Раніше їх продавали за 137 гривень, а зараз — за 179,27. Тобто ціна змінилася на 42,27.

Колючі огірки стали за місяць дорожчими на 56,64. Їхня середня ціна в супермаркетах зараз становить 226,90.

Тепличні огірки зросли в ціні зі 105,89 до 124,90. таким чином, з лютого до березня овоч подорожчав на 19,01.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що незабаром в Україні може подорожчати хліб. Віце-президент Української асоціації пекарів Юрій Дученко розповів, коли чекати на зростання цін на продукт і на скільки вони можуть злетіти.