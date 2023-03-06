В Україні рекордно подорожчали два популярні овочі: які зараз на них ціни

Один із овочів став дорожчим на 18%, а другий — на 25%

У перші дні березня в Україні значно подорожчали деякі продукти, а також популярні у покупців овочі — цибуля та морква. Усього за тиждень один із них став дорожчим на 25%.

Як повідомляють аналітики проекту East Fruit, на сьогодні відпускні ціни на цибулю в Україні становлять 42-47 грн/кг (1,15-1,29 дол./кг). Це в середньому на 18% дорожче, аніж минулого тижня.

Зазначається, що вартість цього овоча вже вчетверо вища, аніж у цей же період торік. Зараз це рекордна ціна на популярний овоч із 1991 року.

Подібна ситуація за останній тиждень сталася з морквою. Більшість українських виробників продає овоч за ціною 25-35 грн/кг (0,68-0,96 дол./кг). Варто додати, що це на 25% більше, аніж минулого тижня. Торік у цей же час морква коштувала у 2,8 разу дешевше.

Аналітики пояснюють, що зростання цін на ці два овочі пов’язане з високим попитом на ринку та обмеженою пропозицією. Запаси моркви у сховищах господарств уже добігають кінця. Водночас багато великих господарств вже закінчили продаж цибулі.

Ці популярні овочі, на думку аналітиків проекту, дорожчатимуть і надалі вже найближчим часом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав як в Україні змінилися ціни на молочну продукцію: що подешевшало, а що, навпаки, стало дорожчим у супермаркетах.