Сир дорожчає, а молоко - навпаки: що відбувається із цінами на молочку

Здорожчали твердий сир та кефір

Поки ціни на овочі продовжують зростати, на молочні продукти вартість знижується в усьому світі. Про це свідчать дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН — індекс цін впав, але незначно.

Згідно з даними індекс цін на молочку знизився на 2,7% протягом останнього місяця. Найбільш здешевшали вершкове масло та сухе знежирене молоко. В Україні в ціні впали майже всі молочні продукти.

Сайт "Мінфін" повідомляє, що на початку березня за вершкове масло 73% в магазинах в середньому просять 70,90 грн, тоді як середня ціна у лютому складала 71,87 грн. Молоко 2,6 % здешевшало ще помітніше — до 36,91 грн за одиницю (900 мл) проти 38,75 грн у лютому. Подешевшали сметана (в середньому на 1,8 грн на позиції), йогурт (на 1,2 грн), сир кисломолочний (на 3, 52 грн).

Водночас на українському ринку частина молочки здорожчала. Кефір 2,5% коштує 39,39 грн, що на 1 грн 30 копійок дорожче ніж у лютому (38,09 грн). Значно виріс в ціні твердий сир. Кілограм 45% голандського сиру одного з виробників в березні вартує 437,47 грн проти 428,82 грн у лютому.

Зміни цін на сир твердий на 4 березня у порівнянні з лютим

Раніше "Телеграф" розповідав про здорожчання продукту, який вживають не всі. Ціни на алкоголь ростуть.