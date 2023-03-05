Сыр дорожает, а молоко – наоборот: что происходит с ценами на молочку

Подорожали твердый сыр и кефир

Пока цены на овощи продолжают расти, на молочные продукты стоимость снижается по всему миру. Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН индекс цен упал, но незначительно.

Согласно данным индекс цен на молочку снизился на 2,7% за последний месяц. Наиболее удешевили сливочное масло и сухое обезжиренное молоко. В Украине цены упали почти на все молочные продукты.

Сайт "Минфин" сообщает, что в начале марта за сливочное масло 73% в магазинах в среднем просят 70,90 грн, тогда как средняя цена в феврале составляла 71,87 грн. Молоко 2,6% подешевело еще более заметно — до 36,91 грн за единицу (900 мл) против 38,75 грн в феврале. Подешевели сметана (в среднем на 1,8 грн на позиции), йогурт (на 1,2 грн), сыр кисломолочный (на 3,52 грн).

В то же время на украинском рынке часть молочки подорожала. Кефир 2,5% стоит 39,39 грн, что на 1 грн 30 копеек дороже, чем в феврале (38,09 грн). Значительно вырос в цене твердый сыр. Килограмм 45% голландского сыра одного из производителей в марте стоит 437,47 грн. против 428,82 грн. в феврале.

Изменения цен на сыр твердый на 4 марта по сравнению с февралем

Ранее Телеграф рассказывал о подорожании продукта, который употребляют не все. Цены на алкоголь растут.