В Україні змінилися ціни на найпопулярніші крупи: скільки зараз коштують гречка та рис

Гречана крупа знову стала дорожчою

Слідом за популярними овочами в українських магазинах відчутно збільшилися й ціни на крупи. Зокрема, на початку березня подорожчали рис і гречка.

Таку тенденцію можна відстежити, переглянувши розцінки на порталі "Мінфін", який щоденно відстежує цінову політику в Україні.

Так, у перші числа березня кілограмовий пакет довгозернистого рису коштує 75,38 гривні. До прикладу, на полицях "Варусу" його можна купити за 64,90 гривень, а от у "Метро" він обійдеться у 85,38 гривні.

Пропарений довгий рис зараз продається за ціною у 70,60 гривень за кіло, а от круглий — за 75,00 гривень за один кілограм.

Для порівняння ціни у лютому виглядали так:

Що стосується гречаної крупи, то вона на початку першого місяця весни обійдеться українцям у 68,73 гривні за кілограмовий пакет. Водночас у лютому середня вартість гречки утримувалася на позначці у 66,16 гривні. В "Ашані" цінник на крупу встановлено на рівні 56,40 гривень, а у "Варусі" — 89,90 гривень за один кілограм.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні відчутно змінилися ціни на алкоголь. Зокрема, у супермаркетах стали дорожчими пиво, вино та горілка.