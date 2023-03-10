Есть в холодильнике у каждого украинца: топ-3 продукта, на которые обвалились цены в марте

Больше всего упали цены на сало

С начала марта в крупных украинских супермаркетах изменились цены на популярные у покупателей продукты. В том числе стоимость на ряд продуктов значительно упала. "Телеграф" рассказывает, что в этом месяце заметно подешевело и какие сейчас цены в супермаркетах.

Так, по данным портала Минфин, в первый месяц весны снизились цены на домашнее сало, куриные яйца, а также свинину. Больше всего из этого списка продуктов изменилась стоимость сала. При этом, соленое сало в то же время стало за последний месяц, наоборот, значительно дороже.

Цены на домашнее сало в супермаркетах

В марте продукт продают в среднем по цене 179 гривен за килограмм. Месяцем ранее стоимость составляла 186,86. Таким образом, в период с февраля по март сало стало дешевле более чем на 7 гривен.

Цены на куриные яйца в супермаркетах

После резкого скачка цен в ноябре 2022 года, с каждым месяцем стоимость яиц держится примерно на одинаковом уровне. Однако в период с февраля по март яйца Квочка (С1 10 шт) подешевели на 2 гривны.

Цены на свинину в супермаркетах

В марте упали цены на свиную лопатку. Месяцем ранее средняя стоимость продукта составляла 156,27, а в марте мясо продают по 152,36. При этом цены на свиную лопатку начали резко падать с января текущего года. До этого в течение практически полугода мясо с каждым месяцем становилось дороже в магазинах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине рекордно подорожали сразу два популярных овоща. Один из них за месяц стало дороже на 18%, а второй — на 25%.