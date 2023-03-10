Є в холодильнику у кожного українця: топ-3 продукти, на які обвалилися ціни в березні

Найбільше знизилися ціни на сало

З початку березня у великих українських супермаркетах змінилися ціни на популярні у покупців продукти. У тому числі вартість на низку продуктів значно впала. "Телеграф" розповідає, що цього місяця помітно подешевшало і які зараз ціни у супермаркетах.

Так, за даними порталу Мінфін, першого місяця весни знизилися ціни на домашнє сало, курячі яйця, а також свинину. Найбільше з цього списку продуктів змінилася вартість сала. При цьому солоне сало водночас стало за останній місяць, навпаки, значно дорожче.

Ціни на домашнє сало у супермаркетах

У березні продукт продають у середньому за ціною 179 гривень за кілограм. Місяцем раніше вартість становила 186,86. Таким чином, у період з лютого по березень сало стало дешевшим більш ніж на 7 гривень.

Ціни на курячі яйця в супермаркетах

Після різкого стрибка цін у листопаді 2022 року, з кожним місяцем вартість яєць тримається приблизно на однаковому рівні. Однак у період з лютого по березень яйця Квочка (С1 10 шт) подешевшали на 2 гривні.

Ціни на свинину у супермаркетах

У березні впали ціни на свинячу лопатку. Місяцем раніше середня вартість продукту становила 156,27, а березні м’ясо продають по 152,36. При цьому ціни на свинячу лопатку почали різко падати із січня поточного року. До цього протягом майже пів року м’ясо з кожним місяцем ставало дорожчим у магазинах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні рекордно подорожчали відразу два популярні овочі. Один із них за місяць став дорожчим на 18%, а другий — на 25%.