В Украине дорожает бакалея: какие товары выросли в цене

Большинство товаров растет в цене

В последние дни в Украине подешевели многие продукты молочной промышленности. Это не последнее удешевление, которое могли заметить украинские потребители.

На 8 марта незначительно снизились в цене некоторые виды подсолнечного масла. Так, по данным сайта "Минфин", рафинированное масло "Щедрый дар" в среднем потеряло в цене 1,5 гривны на 850 мл. В то же время масло другого производителя — "Олейна" выросло в цене более чем на гривну и стоит 65,56 грн за тот же объем.

В Украине весной понемногу дорожают многие виды продуктов ежедневного потребления. К примеру, мука стала дороже чем в феврале — за кг одной из марок просят 22,8 грн, что почти на 40 копеек дороже, в упаковке в 2 кг цена выросла более чем на 3 грн.

Стоимость муки в Украине

Начало марта ознаменовалось подорожанием большинства групп товаров. Среди них яйца, популярные овощи, употребляемые почти каждый украинец, а также алкогольные напитки. Больше всего подорожали вино, водка и пиво. Отметим, что всеобщее удорожание продуктов привело к увеличению стоимости и готовых изделий. Сделать блины с секретным ингредиентом стало дороже, ведь цена выросла почти на все составляющие.