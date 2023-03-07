Секрет приготовления вкусных пышных и легких блинчиков: просто добавьте этот неожиданный ингредиент

Хитрость, как сделать блинчики очень тонкими и мягкими

Легкие, изысканные, сладкие или соленые — блинчики можно приготовить как на завтрак, чтобы зарядить энергией взрослых и детей, так и предложить своим гостям в качестве закуски или десерта к чаю. Рецептов блинов существует очень много, и каждая хозяйка готовить их по-своему. Однако сегодня мы хотим поделиться с вами одной небольшой хитростью от шеф-повара, которая поможет вам приготовить сочные блины.

Как сообщает портал santeplus, шеф-кондитер Альберт Шамбон в своих блинчиках использует неожиданный ингредиент. Повар готовит блюдо с пивом. Если вы решите приготовить блинчики по этому рецепту, то остановите свой выбор на белом, пшеничном или слабоброженном пиве.

Стоит также отметить, что пиво не "поднимет" тесто, а прежде всего оно предотвратит высыхание ваших блинов и придаст им более легкую текстуру.

Блинчики на пиве: рецепт

Ингредиенты:

200 г муки,

1 яйцо,

100 г сахара,

щепотка соли,

около 350 мл молока,

немного масла,

50 мл пива.

Способ приготовления:

Смешайте муку с яйцами, сахаром, солью и постепенно добавляйте молоко, пока не получите однородную смесь. Затем влейте пиво и несколько капель масла. Ваши блины будут мягкими и совсем не сухими. Жарьте блинчики на хорошо разогретой сковороде.

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