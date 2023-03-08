В Україні дорожчає бакалія: які товари зросли в ціні

Більшість товарів зростають у ціні

В останні дні в Україні подешевшали багато молочних продуктів. Та це не останнє здешевшання, яке могли помітити українські споживачі.

Станом на 8 березня незначно знизились в ціні деякі види соняшникової олії. Так, за даними сайту "Мінфін", рафіноване масло "Щедрий дар" в середньому втратило в ціні 1,5 гривні на 850 мл. Водночас олія іншого виробника — "Олейна" зросла в ціні на понад гривню і коштує 65,56 грн за той же об'єм.

В Україні навесні потроху дорожчають чимало видів продуктів щоденного вжитку. Наприклад, борошно стало дорожчим, аніж у лютому — за кг однієї з марок просять 22,8 грн, що майже на 40 копійок дорожче, ціна упаковки в 2 кг зросла на понад 3 грн.

Вартість борошна в Україні

Початок березня відзначився подорожчанням більшості груп товарів. Серед них яйця, популярні овочі, які вживає майже кожен українець, а також алкогольні напої. Найбільше подорожчали вино, горілка та пиво. Зазначимо, що загальне здорожчання продуктів призвело до збільшення вартості і готових виробів. Зробити млинці із секретним інгредієнтом стало дорожче, адже ціна зросла на майже всі складові.