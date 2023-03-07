Секрет приготування смачних пишних та легких млинців: просто додайте цей несподіваний інгредієнт
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Хитрість, як зробити млинці дуже тонкими та м’якими
Легкі, вишукані, солодкі чи солоні – млинці можна приготувати як на сніданок, щоб зарядити енергією дорослих та дітей, так і запропонувати своїм гостям як закуску чи десерт до чаю. Рецептів млинців існує дуже багато, і кожна господиня готуватиме їх по-своєму. Однак, сьогодні ми хочемо поділитися з вами однією невеликою хитрістю від шеф-кухаря, яка допоможе вам приготувати соковиті млинці.
Як повідомляє портал santeplus, шеф-кондитер Альберт Шамбон у своїх млинцях використовує несподіваний інгредієнт. Кухар готує страву з пивом. Якщо ви вирішите приготувати млинці за цим рецептом, то зупиніть свій вибір на білому або пшеничному пиві, або пиві слабкого бродіння.
Варто також відзначити, що пиво не "підніме" тісто, а насамперед воно запобігатиме висиханню ваших млинців і додасть їм легкої текстури.
Млинці на пиві: рецепт
Інгредієнти:
- 200 г борошна,
- 1 яйце,
- 100 г цукру,
- дрібка солі,
- близько 350 мл молока,
- трохи олії,
- 50 мл пива.
Спосіб приготування:
- Змішайте борошно з яйцями, цукром, сіллю і поступово додавайте молоко, поки не отримаєте однорідну суміш.
- Потім влийте пиво і кілька крапель олії. Ваші млинці будуть м’якими та зовсім не сухими.
- Смажте млинці на добре розігрітій сковороді.
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