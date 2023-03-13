На 30%: какие продукты подорожают в Украине в 2023 году

Некоторые продукты подорожают уже в апреле

С начала года в Украине уже выросла цена ряда популярных продуктов. В целом за 2023 год стоимость продовольственной корзины вырастет на 30%. Часть продуктов значительное подорожает в апреле, перед Пасхой.

Речь идет о росте цен на такие продукты как мясо, хлеб, овощи и фрукты, крупы, а также яйца. Об этом экономист Олег Пендзин рассказал изданию УНН.

"В бюджете на этот год заложено около 24-25% инфляции, а продовольственная корзина ожидаемо вырастет до 30%. Для сравнения, в прошлом году продовольственная корзина выросла на 34%, а инфляция – 24%. То есть, нас ожидает еще подорожание продуктов. Кроме того, цены на продукты питания привязаны к сезону", — отметил эксперт.

Пендзин объяснил, что овощи и фрукты дорожают до тех пор, пока не начинают поступать отечественные с открытого грунта. Если будет ранняя весна, то это произойдет в конце мая, если нет — в июне. До этого момента вся плодоовощная продукция будет дорожать. Особенно вырастут цены на лук и морковь, которые, к слову, уже продолжают серьезно дорожать.

Стоит также ожидать повышение цены яиц. Хотя уже сейчас они находятся на верхнем пределе стоимости.

"Я не вижу возможности людей покупать яйца, например, по 100 грн за 10 штук. Хотя домашние точно будут больше 100 грн. Куры начинают активно нестись в период середина-конец апреля, когда теплеет. Тогда увеличивается количество яиц. Но до этого момента я не прогнозирую их рост в цене, тем более сейчас пост. Могут вырасти только перед Пасхальными праздниками", – считает Пендзин.

Также перед Пасхой в Украине может подорожать мясо. Речь может идти о росте цены в 5-7%. А хлеб тем временем будет дорожать ежемесячно на 1,5%, крупы — на 1,2% в месяц. Ожидается, что рост цены продлится до лета. Дальше ситуация будет зависеть от количества посевов и урожая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине изменились цены на молочную продукцию. Часть продуктов стала дешевле, а еще одна часть — взлетела в цене.