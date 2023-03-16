Ціни зростуть: які два овочі можуть виявитися дефіцитними вже цього року

Є кілька причин, через які два овочі можуть подорожчати

В Україні з початку року продовжують зростати в ціні деякі популярні овочі, а через певний час на деякі з них може виникнути дефіцит. Відповідно вартість овочів злетить ще більше.

Йдеться про помідори та цибулю. При цьому дефіцит останньої на сьогодні вже виник. Про це член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів виданню OBOZREVATEL.

"Точно буде ціла низка дефіцитів, наприклад, по овочах. Вже сьогодні є дефіцит цибулі тому, напевно, вона трохи зростатиме в ціні. Щодо помідорів: у нас більше четвертої частини ринку була Туреччина. Що буде далі — досить важко зараз передбачити", — сказав Пендзин.

Економічний експерт пояснив, що Туреччина обмежила постачання помідорів в Україну, що, своєю чергою, може призвести до дефіциту овочів і зростання ціни на них. Водночас за словами Пендзина, не можна сказати, що це станеться незабаром. Польща може замінити основного постачальника.

"Я б не був настільки зараз впевнений, що от із завтрашнього дня помідори зростуть у ціні. Але не підуть вони так, чітко треба розуміти, що ми робитимемо орієнтацію на імпорт. У нас основні парникові господарства в Україні були в Запорізькій області (12-13%) і на Херсонщині (14%). Просто треба розуміти, що там не так усе просто буде, бо навіть якщо буде швидка деокупація, там будуть питання безпеки дуже серйозні, там усе знищено", – підсумував фахівець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голова "Укрхлібпром" Олександр Васильченко розповів, що найближчим часом відбуватиметься із цінами на хліб.