Буде дорожчати щомісяця: яких чекати цін на хліб до кінця року в Україні

Різкого підвищення цін не буде, але поступово вартість продукту зростатиме

В українських супермаркетах з лютого почала помітно зростати ціна хлібу. Однак вартість, встановлена на продукт зараз, ще не межа. Є одразу кілька чинників, які впливатимуть на подорожчання хліба у наступні місяці.

Про це глава українського об’єднання підприємств хлібопекарської промисловості "Укрхлібпром" Олександр Васильченко повідомив виданню Delo.ua.

За його словами, в Україні систематично дорожчає сировина. Зокрема, із січня до березня ціни на борошно зросли на 3%.

"З огляду на те, що у собівартості виробництва хліба борошно займає десь близько 40%-45%, це якраз і пояснює те підвищення ціни на хліб, яке відбулося у січні-лютому. Надалі ціни на хліб зростатимуть на 1,5-2% щомісяця", — зазначив голова "Укрхлібпрому".

Різкого подорожчання хліба українцям очікувати не варто, але поступово ціни все ж таки зростатимуть.

Водночас президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко наголосив, що виробники намагаються якнайменше збільшувати ціну на продукт.

"Намагаємося якнайменше збільшувати ціну на хліб, але водночас ми не можемо собі дозволити не збільшувати, оскільки всі витрати зростають. Якщо працюватимемо на збиток, то це шлях до банкрутства", — сказав він.

Які зараз ціни на хліб у супермаркетах

За даними порталу "Мінфін", у середині березня середня ціна пшеничного хлібу перебуває в межах 32-36 гривень, житній хліб коштуватиме 36,28 за 900 грамів, а вартість батона коливається від 14,40 до 26,43.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що економіст Олег Пендзин розповів, які продукти подорожчають в Україні протягом року і на скільки.