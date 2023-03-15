Будет дорожать каждый месяц: каких ждать цен на хлеб до конца года в Украине

Резкого повышения цен не будет, но постепенно стоимость продукта будет расти

В украинских супермаркетах с февраля начали заметно расти цены на хлеб. Однако стоимость, которая установлена на продукт сейчас, еще далеко не предел. Есть сразу несколько факторов, которые будут влиять на подорожание хлеба в последующие месяцы.

Об этом глава украинского объединение предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром" Александр Васильченко сообщил изданию Delo.ua.

По его словам, в Украине систематически дорожает сырье. В частности, с января по март цена муки выросла на 3%.

"Учитывая, что в себестоимости производства хлеба мука занимает где-то около 40%-45%, то это как раз и объясняет повышение цены на хлеб, которое произошло в январе-феврале. В дальнейшем цена хлеба будет расти на 1,5- 2% ежемесячно", — отметил глава "Укрхлебпром".

Резкого подорожания хлеба украинцам ожидать не стоит, но постепенно цены все же будут расти.

В то же время президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко подчеркнул, что производители стараются как можно меньше увеличивать стоимость на продукт.

"Пытаемся как можно меньше увеличивать цену на хлеб, но в то же время мы не можем себе позволить не увеличивать, поскольку все расходы растут. Если будем работать в убыток, то это путь к банкротству", — сказал он.

Какие сейчас цены на хлеб в супермаркетах

По данным портала "Минфин", в середине марта средняя цена пшеничного хлеба колеблется в пределах 32-36 гривен, ржаной хлеб обойдется в 36,28 за 900 граммов, а стоимость батона колеблется от 14,40 до 26,43.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что экономист Олег Пендзин рассказал, какие продукты подорожают в Украине в течение года и на сколько.