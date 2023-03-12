Космічні ціни: в українських супермаркетах дорожчають популярні овочі

Найбільше за останній місяць подорожчав болгарський перець

У березні різко підскочили ціни на ряд популярних у покупців продуктів, у тому числі, стали значно дорожчими деякі овочі. "Телеграф" розповідає, які зараз ціни у супермаркетах і що подорожчало за останній місяць.

За даними порталу Мінфін, на початку березня злетіли цінники на болгарський перець, огірки, цибулю, а також картопля. Найбільше в період із лютого до березня змінилися ціни на перець.

Ціни на болгарський перець у супермаркетах

До кінця поточного тижня болгарський перець продають у великих українських супермаркетах у середньому за ціною 239,45 гривні за кілограм. При цьому ще у лютому вартість цього овочу складала 189,06. Таким чином, цінник зріс на понад 50 гривень.

Ціни на огірки в супермаркетах

Цей овоч продовжує дорожчати вже кілька місяців. Нині огірки в середньому зараз продають по 134,75. Місяцем раніше їхня вартість становила 119,48.

Водночас огірки гладкі подорожчали зі 137 гривень до 159,60. А тепличні огірки змінилися у ціні зі 105,89 гривні до 134,90. Водночас колючі огірки стали дорожчими майже на 20 гривень і зараз їх продають за ціною 189,90.

Ціни на цибулю в супермаркетах

Середня ціна, за якою цей овоч зараз продають у великих супермаркетах, становить 55,62. У лютому цибуля обходилася покупцям у 45,64.

Ціни на картопля в супермаркетах

Порівняно з перерахованими овочами ціни на картоплю зросли не так значно. Однак він продовжує дорожчати вже протягом кількох місяців. У березні його середня ціна становить 10,34. У лютому картоплю продавали по 9,92 гривні за кілограм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні у великих українських супермаркетах різко впали ціни на деякі популярні продукти.