Космические цены: в украинских супермаркетах дорожают популярные овощи

Больше всего за последний месяц подорожал болгарский перец

В марте резко подскочили цены на ряд популярных у покупателей продуктов, в том числе, стали значительно дороже некоторые овощи. "Телеграф" рассказывает, какие сейчас цены в супермаркетах и что выросло подорожало за последний месяц.

По данным портала Минфин, в начала марта взлетели ценники на болгарский перец, огурцы, репчатый лук, а также картофель. Больше всего в период с февраля по март изменились цены на перец.

Цены на болгарский перец в супермаркетах

К концу текущей недели болгарский перец продают в крупных украинских супермаркетах в среднем по цене 239,45 гривны за килограмм. При этом еще в феврале стоимость этого овоща составляла 189,06. Таким образом, ценник вырос более чем на 50 гривен.

Цены на огурцы в супермаркетах

Этот овощ продолжает дорожать уже на протяжении нескольких месяцев. Сейчас огурцы в среднем сейчас продают по 134,75. Месяцем ранее их стоимость составляла 119,48.

В то же время огурцы гладкие подорожали со 137 гривен до 159,60. А тепличные огурцы изменились в цене со 105,89 гривен до 134,90. В то же время колючие огурцы стали дороже почти на 20 гривен и сейчас их продают по цене 189,90.

Цены на репчатый лук в супермаркетах

Средняя цена, по которой этот овощ сейчас продают в крупных супермаркетах, составляет 55,62. В феврале репчатый лук обходился покупателям в 45,64.

Цены на картофель в супермаркетах

В сравнении с вышеперечисленными овощами цены на картофель выросли не так значительно. Однако он продолжает дорожать уже на протяжении нескольких месяцев. В марте его средняя цена составляет 10,34. В феврале картофель продавали по 9,92 гривны за килограмм.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте в крупных украинских супермаркетах резко упали цены на некоторые популярные продукты.