Цены вырастут: какие два овоща могут оказаться в дефиците уже в этом году

Есть несколько причин, по которым два овоща могут подорожать

В Украине с начала года продолжают расти в цене некоторые популярные овощи, а через время на некоторые из них может возникнуть дефицит. Соответственно, стоимость овощей взлетит еще больше.

Речь идет о помидорах и луке. При этом дефицит последнего на сегодняшний день уже образовался. Об этом член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал изданию OBOZREVATEL.

"Точно будет целый ряд дефицитов, например, по овощам. Уже сегодня есть дефицит лука поэтому, наверное, он немного будет расти в цене. Насчет помидоров: у нас больше четвертой части рынка была Турция. Что будет дальше – достаточно трудно сейчас предсказать", – сказал Пендзин.

Экономический эксперт объяснил, что Турция ограничила поставки помидоров в Украину, что в свою очередь может привести к дефициту овоща и росту цены на него. В то же время, по словам Пендзина, нельзя сказать, что это произойдет уже вскоре. Основного поставщика может заменить Польша.

"Я бы не был настолько сейчас уверен, что вот с завтрашнего дня помидоры вырастут в цене. Но не пойдут они так, но совершенно четко надо понимать, что мы будем делать ориентацию на импорт. У нас основные парниковые хозяйства в Украине были в Запорожской области" (12-13%) и на Херсонщине (14%). Просто нужно понимать, что там не так все просто будет, потому что даже если будет скорая деоккупация, там будут вопросы безопасности очень серьезные, там все уничтожено", – подытожил специалист.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава "Укрхлебпром" Александр Васильченко рассказал, что в ближайшее время будет происходить с ценами на хлеб.