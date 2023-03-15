Цены кусаются. Борщевой набор в Украине с октября ощутимо подорожал

В зависимости от супермаркета продуктов можно набрать на сумму до 656 грн. 90 копеек

В Украине продолжают дорожать популярные продукты, в том числе выросли цены на базовый "борщевой набор". С октября его стоимость в самом дешевом супермаркете столицы выросла на 34 процента.

"Телеграф" рассказывает подробнее об индексе борща:

Сколько стоит борщ в марте 2023 года

Рецепт борща у каждого свой, но для подсчета рассматриваем более или менее традиционные для всех ингредиенты: по килограмму картофеля, капусты, лука, моркови, свеклы, свиной лопатки, пучка зелени, 20% сметаны и томатной пасты.

На сегодня набор этих продуктов в разных супермаркетах Киева обойдется на сумму от 461 грн 82 коп. до 656 грн 90 коп., сообщает компания по доставке овощей и фруктов "Wzzzuh" в Twitter :

Сільпо 461.82 грн

АТБ 468.65 грн

Фора 489.81 грн

Космос 541.78 грн

FOZZY 542.17 грн

VARUS 542.40 грн

Ашан 544.75 грн

ЭКО 556.34 грн

NOVUS 557.72 грн

Le Silpo 579.82 грн

METRO 581.21 грн

Столичный рынок 632.50 грн

Мегамаркет/ULTRAMARKET 656.90 грн.

Если сравнивать это с ценами в октябре прошлого года, то самый дешевый борщ подорожал на 117 грн. 19 коп., это 34%. В октябре самой низкой была стоимость в супермаркетах "Фора" и составляла 344 грн 63 коп., а сейчас самая дешевая стоимость в "Сільпо" и составляет 461 грн 82 коп.

Сравнение стоимости в столичных супермаркетах

Самый дорогой борщевой набор подешевел на 78,64 грн (10,68%). В прошлом октября выше была стоимость в супермаркетах "ULTRAMARKET" и составила 735.54 грн, сейчас больше всего кусается цена тоже в "ULTRAMARKET", но составляет уже 656 грн 90 коп.

Борщ больше подорожал в "Форе" на 145.18 грн и в "Метро" на 168.13 грн, а меньше всего — в МегаМаркет/ULTRAMARKET (подешевел на 78.64 грн). А вот у Novus он вообще подешевел на 21.91 грн.

На 18.98% (73.70 грн) выросла цена на продукты для борща в "Сільпо", на 40.72% (168.13 грн) в METRO, на 16.31% (76.45 грн) в "Ашане".

Как овощи стали тяжелым люксом? Эволюция перемен

Госстат сообщает, что в феврале 2023 года цены на продукты питания и напитки выросли на 1,5% по сравнению с январем этого года. Больше всего (на 13,9%) подорожали овощи. В то же время на 2,3–0,4% подешевели яйца, рис, сало, говядина, свинина, подсолнечное масло.

А вот если сравнивать с прошлым годом, то ситуация печальнее: средние цены на продукты питания в феврале 2023 года по сравнению с февралем 2022 года выросли на 31,5%.

Больше всего подорожали:

яйца – на 80,3%

фрукты – на 74,9%

рыба и рыбные продукты – на 44,1%

овощи – на 36,2%

сахар – на 32,5%

хлеб и хлебобулочные изделия — 26%

макаронные изделия – на 25,8%

масло – на 24%

мясо и мясопродукты — на 23,2%

сыр и мягкий сыр — на 23%

молоко – на 17,4%

подсолнечное масло – на 14,1%

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что с первых дней марта в супермаркетах подорожали гречка, соленое сало, свинина, хлеб, а также огурцы.