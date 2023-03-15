Цены кусаются. Борщевой набор в Украине с октября ощутимо подорожал
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В зависимости от супермаркета продуктов можно набрать на сумму до 656 грн. 90 копеек
В Украине продолжают дорожать популярные продукты, в том числе выросли цены на базовый "борщевой набор". С октября его стоимость в самом дешевом супермаркете столицы выросла на 34 процента.
"Телеграф" рассказывает подробнее об индексе борща:
Сколько стоит борщ в марте 2023 года
Рецепт борща у каждого свой, но для подсчета рассматриваем более или менее традиционные для всех ингредиенты: по килограмму картофеля, капусты, лука, моркови, свеклы, свиной лопатки, пучка зелени, 20% сметаны и томатной пасты.
На сегодня набор этих продуктов в разных супермаркетах Киева обойдется на сумму от 461 грн 82 коп. до 656 грн 90 коп., сообщает компания по доставке овощей и фруктов "Wzzzuh" в Twitter :
- Сільпо 461.82 грн
- АТБ 468.65 грн
- Фора 489.81 грн
- Космос 541.78 грн
- FOZZY 542.17 грн
- VARUS 542.40 грн
- Ашан 544.75 грн
- ЭКО 556.34 грн
- NOVUS 557.72 грн
- Le Silpo 579.82 грн
- METRO 581.21 грн
- Столичный рынок 632.50 грн
- Мегамаркет/ULTRAMARKET 656.90 грн.
Если сравнивать это с ценами в октябре прошлого года, то самый дешевый борщ подорожал на 117 грн. 19 коп., это 34%. В октябре самой низкой была стоимость в супермаркетах "Фора" и составляла 344 грн 63 коп., а сейчас самая дешевая стоимость в "Сільпо" и составляет 461 грн 82 коп.
Самый дорогой борщевой набор подешевел на 78,64 грн (10,68%). В прошлом октября выше была стоимость в супермаркетах "ULTRAMARKET" и составила 735.54 грн, сейчас больше всего кусается цена тоже в "ULTRAMARKET", но составляет уже 656 грн 90 коп.
Борщ больше подорожал в "Форе" на 145.18 грн и в "Метро" на 168.13 грн, а меньше всего — в МегаМаркет/ULTRAMARKET (подешевел на 78.64 грн). А вот у Novus он вообще подешевел на 21.91 грн.
На 18.98% (73.70 грн) выросла цена на продукты для борща в "Сільпо", на 40.72% (168.13 грн) в METRO, на 16.31% (76.45 грн) в "Ашане".
Как овощи стали тяжелым люксом? Эволюция перемен
Госстат сообщает, что в феврале 2023 года цены на продукты питания и напитки выросли на 1,5% по сравнению с январем этого года. Больше всего (на 13,9%) подорожали овощи. В то же время на 2,3–0,4% подешевели яйца, рис, сало, говядина, свинина, подсолнечное масло.
А вот если сравнивать с прошлым годом, то ситуация печальнее: средние цены на продукты питания в феврале 2023 года по сравнению с февралем 2022 года выросли на 31,5%.
Больше всего подорожали:
- яйца – на 80,3%
- фрукты – на 74,9%
- рыба и рыбные продукты – на 44,1%
- овощи – на 36,2%
- сахар – на 32,5%
- хлеб и хлебобулочные изделия — 26%
- макаронные изделия – на 25,8%
- масло – на 24%
- мясо и мясопродукты — на 23,2%
- сыр и мягкий сыр — на 23%
- молоко – на 17,4%
- подсолнечное масло – на 14,1%
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что с первых дней марта в супермаркетах подорожали гречка, соленое сало, свинина, хлеб, а также огурцы.