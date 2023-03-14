Уже этой весной: в Украине взлетят цены на один из самых популярных продуктов

Цены будут расти в марте и стабилизируются в апреле

Весной в Украине начали дорожать многие популярные продукты, а вскоре следует ожидать роста цена на мясо. В частности, ценники взлетят на свинину и говядину.

С конца марта и до Пасхи, которую в этом году празднуют 16 апреля, рынок активизируется и покупатели будут наблюдать повышение стоимости на мясо. Ключевой фактор, влияющий на цены — сезонный. Об этом аналитик УКАБ (Украинского клуба аграрного бизнеса) Максим Гопка сообщил изданию OBOZREVATEL.

По его словам, стоимость говядины будет расти постепенно и в зависимости от предложения производителей. Подорожание этого продукта уже началось.

"Высока вероятность, что цены еще будут увеличиваться в марте, стабилизировавшись в апреле. Еще одним фактором влияния на стоимость всей мясной продукции являются цены на корма, которые в последние недели начали расти", – считает эксперт.

Также Максим Гопка прогнозирует изменение цен на молочные продукты этой весной. В связи с повышением температуры, расходы для производителей в некоторой степени сокращаются, а вместе с тем продолжает снижаться стоимость газа, потому молочные продукты хоть и незначительно, но станут дешевле.

"Это важно для производства молочных продуктов. Поэтому существует вероятность уменьшения цен в большинстве категорий молочных товаров", – подытожил Гопка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что экономист Олег Пендзин рассказал, какие продукты и на сколько могут подорожать в Украине до конца 2023 года.