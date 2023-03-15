Ціни кусаються. Борщовий набір в Україні з жовтня відчутно подорожчав

Залежно від супермаркету продуктів можна набрати на суму до 656 грн 90 копійок

В Україні продовжують дорожчати популярні продукти, зокрема виросли ціни на базовий "борщовий набір". З жовтня його вартість у найдешевшому супермаркеті столиці зросла на 34 відсотки.

"Телеграф" розповідає детальніше про індекс борщу:

Скільки коштує борщ у березні 2023

Рецепт борщу у кожного свій, але для підрахунку розглядаємо більш-менш традиційні для усіх інгредієнти: по кілограму картоплі, капусти, цибулі, моркви, буряка, свинячої лопатки, пучка зелені, 20% сметани та томатної пасти.

Станом на сьогодні набір цих продуктів у різних супермаркетах Києва обійдеться на суму від 461 грн 82 коп. до 656 грн 90 коп., повідомляє компанія з доставки овочів та фруктів "Wzzzuh" у Twitter:

Сільпо 461.82 грн

АТБ 468.65 грн

Фора 489.81 грн

Космос 541.78 грн

FOZZY 542.17 грн

VARUS 542.40 грн

Ашан 544.75 грн

ЕКО 556.34 грн

NOVUS 557.72 грн

Le Silpo 579.82 грн

METRO 581.21 грн

Столичний ринок 632.50 грн

МегаМаркет/ULTRAMARKET 656.90 грн.

Якщо порівнювати це з цінами у жовтні минулого року, то найдешевший борщ подорожчав на 117 грн 19 коп., це 34%. Минулого жовтня найнижчою була вартість у супермаркетах "Фора" і становила 344 грн 63 коп., а зараз найдешевша вартість у "Сільпо" і становить 461 грн 82 коп.

Порівняння вартості у столичних супермаркетах

Найдорожчий борщовий набір подешевшав на 78.64 грн (10.68%). Минулого жовтня вищою була вартість у супермаркетах "ULTRAMARKET" і становила 735.54 грн, зараз найбільше кусається ціна теж в "ULTRAMARKET", але становить вже 656 грн 90 коп.

Борщ найбільше подорожчав в "Форі" на 145.18 грн та в "Метро" на 168.13 грн, а найменше — в МегаМаркет/ULTRAMARKET (здешевів на 78.64 грн). А от у Novus він взагалі подешевшав на 21.91 грн.

На 18.98% (73.70 грн) зросла ціна на продукти для борщу в "Сільпо", на 40.72% (168.13 грн) у METRO, на 16.31% (76.45 грн) в "Ашані".

Як овочі стали важким люксом? Еволюція змін

Держстат повідомляє, що в лютому 2023 року ціни на харчі та напої зросли на 1,5% порівняно із січнем цього року. Найбільше (на 13,9%) подорожчали овочі. Водночас на 2,3–0,4% подешевшали яйця, рис, сало, яловичина, свинина, соняшникова олія.

А ось якщо порівнювати з минулим роком, то ситуація сумніша: середні ціни на харчі у лютому 2023 року, порівняно з лютим 2022 року, зросли на 31,5%.

Найбільше здорожчали:

яйця – на 80,3%

фрукти – на 74,9%

риба та рибні продукти – на 44,1%

овочі – на 36,2%

цукор – на 32,5%

хліб та хлібобулочні вироби — 26%

макаронні вироби – на 25,8%

олія – на 24%

м’ясо та м’ясопродукти — на 23,2%

сир та м’який сир — на 23%

молоко – на 17,4%

соняшникова олія – на 14,1%

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що з перших днів березня у супермаркетах подорожчали гречка, солоне сало, свинина, хліб, а також огірки.