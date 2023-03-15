Ціни кусаються. Борщовий набір в Україні з жовтня відчутно подорожчав
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Залежно від супермаркету продуктів можна набрати на суму до 656 грн 90 копійок
В Україні продовжують дорожчати популярні продукти, зокрема виросли ціни на базовий "борщовий набір". З жовтня його вартість у найдешевшому супермаркеті столиці зросла на 34 відсотки.
"Телеграф" розповідає детальніше про індекс борщу:
Скільки коштує борщ у березні 2023
Рецепт борщу у кожного свій, але для підрахунку розглядаємо більш-менш традиційні для усіх інгредієнти: по кілограму картоплі, капусти, цибулі, моркви, буряка, свинячої лопатки, пучка зелені, 20% сметани та томатної пасти.
Станом на сьогодні набір цих продуктів у різних супермаркетах Києва обійдеться на суму від 461 грн 82 коп. до 656 грн 90 коп., повідомляє компанія з доставки овочів та фруктів "Wzzzuh" у Twitter:
- Сільпо 461.82 грн
- АТБ 468.65 грн
- Фора 489.81 грн
- Космос 541.78 грн
- FOZZY 542.17 грн
- VARUS 542.40 грн
- Ашан 544.75 грн
- ЕКО 556.34 грн
- NOVUS 557.72 грн
- Le Silpo 579.82 грн
- METRO 581.21 грн
- Столичний ринок 632.50 грн
- МегаМаркет/ULTRAMARKET 656.90 грн.
Якщо порівнювати це з цінами у жовтні минулого року, то найдешевший борщ подорожчав на 117 грн 19 коп., це 34%. Минулого жовтня найнижчою була вартість у супермаркетах "Фора" і становила 344 грн 63 коп., а зараз найдешевша вартість у "Сільпо" і становить 461 грн 82 коп.
Найдорожчий борщовий набір подешевшав на 78.64 грн (10.68%). Минулого жовтня вищою була вартість у супермаркетах "ULTRAMARKET" і становила 735.54 грн, зараз найбільше кусається ціна теж в "ULTRAMARKET", але становить вже 656 грн 90 коп.
Борщ найбільше подорожчав в "Форі" на 145.18 грн та в "Метро" на 168.13 грн, а найменше — в МегаМаркет/ULTRAMARKET (здешевів на 78.64 грн). А от у Novus він взагалі подешевшав на 21.91 грн.
На 18.98% (73.70 грн) зросла ціна на продукти для борщу в "Сільпо", на 40.72% (168.13 грн) у METRO, на 16.31% (76.45 грн) в "Ашані".
Як овочі стали важким люксом? Еволюція змін
Держстат повідомляє, що в лютому 2023 року ціни на харчі та напої зросли на 1,5% порівняно із січнем цього року. Найбільше (на 13,9%) подорожчали овочі. Водночас на 2,3–0,4% подешевшали яйця, рис, сало, яловичина, свинина, соняшникова олія.
А ось якщо порівнювати з минулим роком, то ситуація сумніша: середні ціни на харчі у лютому 2023 року, порівняно з лютим 2022 року, зросли на 31,5%.
Найбільше здорожчали:
- яйця – на 80,3%
- фрукти – на 74,9%
- риба та рибні продукти – на 44,1%
- овочі – на 36,2%
- цукор – на 32,5%
- хліб та хлібобулочні вироби — 26%
- макаронні вироби – на 25,8%
- олія – на 24%
- м’ясо та м’ясопродукти — на 23,2%
- сир та м’який сир — на 23%
- молоко – на 17,4%
- соняшникова олія – на 14,1%
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що з перших днів березня у супермаркетах подорожчали гречка, солоне сало, свинина, хліб, а також огірки.