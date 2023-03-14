Вже цієї весни: в Україні злетять ціни на один із найпопулярніших продуктів

Ціни зростатимуть у березні та стабілізуються у квітні

Навесні в Україні почали дорожчати багато популярних продуктів, а незабаром слід очікувати зростання ціни на м’ясо. Зокрема, цінники злетять на свинину та яловичину.

З кінця березня до Великодня, який цього року святкують 16 квітня, ринок активізується і покупці спостерігатимуть підвищення вартості на м’ясо. Ключовий фактор, що впливає на ціни, — сезонний. Про це аналітик УКАБ (Українського клубу аграрного бізнесу) Максим Гопка повідомив виданню OBOZREVATEL.

За його словами, вартість яловичини зростатиме поступово і в залежності від пропозиції виробників. Подорожчання цього продукту вже розпочалося.

"Висока ймовірність, що ціни ще збільшуватимуться у березні, стабілізувавшись у квітні. Ще одним фактором впливу на вартість усієї м’ясної продукції є ціни на корми, які в останні тижні почали зростати", — вважає експерт.

Також Максим Гопка прогнозує зміну цін на молочні продукти цієї весни. У зв’язку з підвищенням температури, витрати для виробників певною мірою скорочуються, а водночас продовжує знижуватися вартість газу, тому молочні продукти хоч і незначно, але стануть дешевшими.

"Це важливо для виробництва молочних продуктів. Тому існує можливість зменшення цін у більшості категорій молочних товарів", — підсумував Гопка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що економіст Олег Пендзин розповів, які продукти й на скільки можуть подорожчати в Україні до кінця 2023 року.