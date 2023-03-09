Долар буде по 40? Що з курсом сьогодні та чи чекати різкого зростання

Експерт пояснив українцям, чому валюта в обмінниках дорожчає

На готівковому ринку в Україні різко подешевшав американський долар. Загалом, лише за два місяці поточного року, валюта США зменшилася в ціні майже на дві гривні. Водночас гривня після падіння на новорічні свята почала зміцнюватися.

Таку інформацію під час ефіру у програмі "Сніданок з 1+1" озвучив фінансовий аналітик Сергій Фурса. За його словами, цього року інфляція в Україні й надалі буде досить високою. Серед факторів зміцнення гривні експерт називає: стабільну фінансову підтримку іноземних партнерів, а також продаж українськими банками іноземної валюти.

"Разом із нормалізацією наразі відбувся ще один процес — Нацбанк на початку року змінив резервування для банків… Деяким банкам стало не вистачати гривень. І що роблять ці банки? Вони беруть і продають долари, частково — через "кешевий" ринок", — сказав він.

Що стосується прогнозу по курсу на майбутнє, то на думку Фурси, гривня надалі ставатиме більш "впевненою", а от долар США утримуватиметься на позначках у 38 гривень і вище. Водночас цін по 40 гривень за один "зелений" українцям також очікувати не варто.

Що відбувається з цінами в обмінниках сьогодні

У четвер, 9 березня, ціни на американську валюту знову просіли. За даними "Мінфіну" ціни на американську валюту в українських обмінниках упродовж доби виглядатимуть так:

купівля — 38,45 гривні (у середу — 38,53 гривні),

продаж — 86,60 гривні (вчора — 38,75 гривні).

Раніше "Телеграф" повідомляв, в якому коридорі українцям варто очікувати коливання національної валюти до кінця березня.