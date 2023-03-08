Що буде з офіційним курсом долара найближчим часом: у Раді дали прогноз

Підстав для зміни офіційного курсу поки немає

У лютому курс долара впав достатньо сильно. Тенденція зміцнення державної валюти зберігатиметься щонайменше до середини березня.

Як зазначив голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев, це стало найбільшим падіння вартості долара США з літа минулого року, коли офіційний курс долара скоригували. Він також повідомив, що підстав для нового коригування офіційного курсу найближчим часом немає.

Долар до свого довоєнного курсу не повернеться, раніше казав Гетманцев. Чинників, здатних настільки спустити вартість валюти немає. Також немає і умов для більш істотного зниження курсу. Наразі вартість американської валюти за даними сайту "Мінфін" становить 38,53 / 38,75 грн на чорному ринку, тоді як євро торгується за 40,5 / 40,91 в середньому по Україні.

Курс валют в Україні

Раніше "Телеграф" розповідав, що вартість долара може як впасти, так і вирости. Є позитивні сценарії за якими долар в Україні може опуститися у вартості до 30 — 35 грн за USD. В разі негативного розвитку подій вартість долара може підскочити до 50 грн.