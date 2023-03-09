Доллар будет по 40? Что с курсом сегодня и ждать ли резкого роста

Эксперт объяснил украинцам, почему валюта в обменниках дорожает

На наличном рынке в Украине резко подешевел американский доллар. В общей сложности, всего за два месяца текущего года валюта США снизилась в цене почти на две гривны. В то же время гривна после падения на новогодние праздники начала укрепляться.

Такую информацию во время эфира в программе Завтрак с 1+1 озвучил финансовый аналитик Сергей Фурса. По его словам, в этом году инфляция в Украине и дальше будет достаточно высокой. Среди факторов укрепления гривны эксперт называет стабильную финансовую поддержку иностранных партнеров, а также продажу украинскими банками иностранной валюты.

"Вместе с нормализацией сейчас состоялся еще один процесс — Нацбанк в начале года изменил резервирование для банков... Некоторым банкам стало не хватать гривен. И что делают эти банки? Они берут и продают доллары, частично — из-за "кэшевого" рынка", — сказал он.

Что касается прогноза по курсу на будущее, то, по мнению Фурсы, гривна в дальнейшем будет становиться более "уверенной", а вот доллар США будет удерживаться на отметках в 38 гривен и выше. В то же время, цен по 40 гривен за один "зеленый" украинцам также ожидать не стоит.

Что происходит с ценами в обменниках сегодня

В четверг, 9 марта, цены на американскую валюту снова просели. По данным "Минфина" цены на американскую валюту в украинских обменниках в течение суток будут выглядеть так:

покупка — 38,45 гривны (в среду — 38,53 гривны),

продажа — 86,60 гривны (вчера — 38,75 гривны).

Ранее "Телеграф" сообщал, в каком коридоре украинцам следует ожидать колебания национальной валюты до конца марта.