Что будет с официальным курсом доллара в ближайшее время: в Раде дали прогноз

Оснований для смены официального курса пока нет

В феврале курс доллара упал достаточно сильно. Тенденция укрепления государственной валюты будет сохраняться по меньшей мере до середины марта.

Как отметил глава финансового комитета Верховной Рады Украины Данил Гетманцев, это стало самым большим падением стоимости доллара США с лета прошлого года, когда официальный курс доллара скорректировали. Он также сообщил, что оснований для новой корректировки официального курса в ближайшее время нет.

Доллар в свой довоенный курс не вернется, ранее говорил Гетманцев. Факторов, способных настолько спустить стоимость валюты, нет. Также нет и условий для более существенного понижения курса. Сейчас стоимость американской валюты по данным сайта "Минфин" составляет 38,53/38,75 грн на черном рынке, тогда как евро торгуется за 40,5/40,91 в среднем по Украине.

Курс валют в Украине

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стоимость доллара может как упасть, так и вырасти. Есть положительные сценарии, по которым доллар в Украине может опуститься в стоимости до 30 — 35 грн за USD. При негативном развитии событий стоимость доллара может подскочить до 50 грн.