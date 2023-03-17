В Україні здорожчав популярний вид м'яса: в чому причина

Цей вид м'яса у середньому здорожчав чи не на три гривні за тиждень

В українських магазинах, крім овочів, які вже найближчим часом можуть стати дефіцитними, здорожчав і популярний вид м'яса — свинина. Наразі середня ціна закупівлі свиней забійних кондицій, у порівнянні з минулим тижнем, зросла вже на 4,3%.

Як пише agronews.ua, вже другий тиждень поспіль оператори вітчизняного ринку живця завершують із підвищенням цін у середньому приблизно на 3 гривні за один кілограм.

Так, більшість товарних партій лише упродовж поточного тижня була реалізувана по 73-75 гривень за кіло. Водночас регіональна розбіжність цін цього тижня більш відчутна. Середньозважена ринкова позначка кілограма свинини наразі призупинилася на рівні 73,5 гривні. Серед факторів, які зумовлюють здорожчання, експерти називають високу активність заготівельників у дні торгів і готовність до цінового компромісу, який повинен гарантувати достатній рівень закупівлі.

"Представники м’ясопереробки подекуди відзначають послаблення кінцевої реалізації та посилення тиску на ціни охолодженої свинини через підвищення конкуренції. Так, у зв’язку з останнім зміна цін на охолоджені свинячі пів туші дещо відстає від коливань закупівельних цін. Водночас виробники свинини цього тижня не передбачають збоїв у графіках закупівель, тому реалізація живця відбуватиметься без відмови або переносів від вже замовлених партій", — пояснюють аналітики.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в українських магазинах відчутно змінилися ціна на два популярних види круп — гречку та рис.