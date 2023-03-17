В Украине подорожал популярный вид мяса: в чем причина

Этот вид мяса в среднем подорожал почти на три гривны за неделю

В украинских магазинах кроме овощей, которые уже в ближайшее время могут стать дефицитными, подорожал и популярный вид мяса — свинина. В настоящее время средняя цена закупки свиней убойных кондиций по сравнению с прошлой неделей выросла уже на 4,3%.

Как пишет agronews.ua, уже вторую неделю подряд операторы отечественного рынка живца завершают с повышением цен в среднем примерно на 3 гривны за один килограмм.

Так, большинство товарных партий только в течение текущей недели было реализовано по 73-75 гривен за кило. В то же время региональное расхождение цен на этой неделе более ощутимо. Средневзвешенная рыночная отметка килограмма свинины приостановилась на уровне 73,5 гривны. Среди факторов, обуславливающих удорожание, эксперты называют высокую активность заготовителей в дни торгов и готовность к ценовому компромиссу, который должен гарантировать достаточный уровень закупки.

"Представители мясопереработки иногда отмечают ослабление конечной реализации и усиление давления на цены охлажденной свинины из-за повышения конкуренции. Так, в связи с последним изменение цен на охлажденные свиные полутуши несколько отстает от колебаний закупочных цен. В то же время производители свинины на этой неделе не предвидят сбоев в графиках закупок, поэтому реализация живца будет происходить без отказа или переносов от уже заказанных партий", — объясняют аналитики.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в украинских магазинах ощутимо изменились цены на два популярных вида круп — гречку и рис.