Ціни на продукти до Великодня злетять: українцям розповіли, чим варто запасатися вже зараз

Деякі продукти можуть подорожчати на 10-15%

В Україні продовжують зростати ціни на деякі популярні у покупців продукти, а до Великодня, який цього року святкують 16 квітня, вони стануть ще вищими. Експерти розповіли, якими продуктами слід запасатися заздалегідь, щоби перед святом не купувати їх за космічними цінами.

Ближче до Великодня традиційно почнуть дорожчати яйця та м’ясо. При цьому цінники на ці продукти можуть зрости на 10-15%. Такий прогноз зробив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, повідомляє видання KP.UA.

"Як правило, до Великодня насамперед дорожчають м’ясо та яйця. Але, швидше за все, цього року зростання буде невеликим, оскільки ціни і без того високі. Підняти ще вище складно – просто перестануть купувати. До того ж українці навряд чи цього року активно святкуватимуть Великдень. Тож якщо зростання цін і буде, то не більше ніж на 10-15%", — сказав Охріменко.

Економіст Андрій Мартинюк вважає, що до свята значно подорожчають овочі, фрукти, хліб, крупи. А м’ясо та яйця, на його думку, зростуть у ціні не більше ніж на 5%.

"Справа в тому, що вартість овочів і фруктів прив’язана не тільки до Великодня, а й до сезону. Вони дорожчатимуть доти, доки на ринок не прийдуть вітчизняні овочі з відкритого ґрунту. Причому подорожчання може бути суттєвим — плюс 15-20% до сьогоднішніх цін", — зазначив він.

У той же час аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак прогнозує зростання цін ще й на молочну продукцію та борошно.

"На 10-15% подорожчає борошно, на 7-10% — молочні продукти, піднімуться ціни на овочі та фрукти. Причому погано навіть не те, що продуктовий кошик подорожчає до свята, а те, що ціни підвищаться і, найімовірніше, закріпляться ", — вважає Орищак.

Якими продуктами запастися до Великодня

Експерти вважають, що насамперед потрібно запастися яйцями та м’ясом. Двох або трьох лотків може вистачити до Великодня і на свято, а потім уже почнеться сезонне зниження цін.

Також зайвим не стане птиця та риба. Наперед варто купити й сирокопчену ковбасу, якщо ви плануєте її класти на стіл.

Для тих, хто планує пекти пасочки, радять закуповувати борошно, цукор, вершкове та соняшникову олію та сухофрукти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що аналітик Максим Гопка розповів, який популярний продукт подорожчає в Україні вже цієї весни.