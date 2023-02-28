Пасха 2023: когда будем отмечать самый светлый христианский праздник

Будут ли в этом году традиционные "затяжные" выходные

Масленица закончилась и начался Великий пост, а это значит, что совсем скоро христиане будут отмечать главный праздник года – Пасху. За неделю до него будет еще Вербное воскресенье или, как его еще называют, Вход Господень в Иерусалим.

Когда же в 2023 году будем отмечать Пасху, об обычаях и традициях этого светлого праздника, а также стоит ли ожидать в этот раз традиционных "затяжных" выходных, расскажет "Телеграф".

Пасха 2023 — дата

Каждый год дата празднования Пасхи меняется. Этот день высчитывается по лунному календарю, а срок, на который может приходиться празднование, растягивается почти на месяц: начиная с 4 апреля и вплоть до 8 мая. Дело в том, что главный христианский праздник отмечают в первое воскресенье после Полнолуния, которое наступает после Дня весеннего равноденствия.

В 2023 году Пасху мы будем праздновать 9 апреля (западный обряд, католики) и 16 апреля (восточный обряд, православные). В первом случае дата выбирается по григорианскому календарю, а во втором — по юлианскому календарю.

Будут ли дополнительные выходные на Пасху в 2023 году

Обычно этот праздник дает украинцам один дополнительный выходной — согласно действующему законодательству, нерабочий день, приходящийся на выходной, переносится на следующий рабочий день. Таким образом в мирное время мы ежегодно имеем "затяжные выходные" — субботу, воскресенье и понедельник. В этом году это были бы 15, 16, 17 апреля.

Впрочем, учитывая военное положение, введенное в Украине в связи с полномасштабным вторжением россии, дополнительного выходного на Пасху не будет. Все станет на свои места только в случае, если военное положение отменят.

Главные обычаи и традиции Пасхи

Еще в субботу вечером в храмах проводится Пасхальная служба, а после наступления полуночи начинается торжественное богослужение — Пасхальная заутреня. До восхода солнца священники должны освятить все корзины, принесенные верующими. Обычно в корзину кладут писанки и крашенки, пасочки, мясо, колбасу, сыр, масло, соль и хрен. Можно добавлять и другие продукты, например, сало, пирожки и тому подобное.

После освящения пасхальных корзин все расходятся по домам и начинают разговение — вся семья собирается за праздничным столом, чтобы угоститься освященными продуктами и другими вкусными блюдами. Застолье начинается с молитвы, а потом все по очереди бьются пасхальными яйцами, проверяя, чье крепче.

Днем принято ходить в гости к родственникам и близким, к кумовьям и своим крестным родителям. На этот светлый праздник все "христосаються", то есть по-особенному здороваются. Вместо обычного "Добрый день!" люди говорят: "Христос Воскрес!", а им нужно отвечать: "Воистину Воскрес!".

Что нельзя делать на Пасху

Заниматься тяжелым физическим трудом. Ссориться. Отказывать другим в помощи. Венчаться. Посещать кладбище.

Ранее мы рассказывали о главных традициях и запретах Великого поста 2023: что нужно, а что нельзя делать в период с 27 февраля по 15 апреля. Пост длится целых 7 недель и за это время человек должен подготовиться к Пасхе не только телесно, но и душевно.