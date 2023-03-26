Рецепт, которому сотни лет: невероятная бабушкина паска (ВИДЕО)

Так кулич точно удастся

Пасха – не за горами. Кроме основных блюд из мяса, стоит подумать и о королевой столе – паске. Нашли для вас проверенный годами рецепт, по которому она точно удастся.

Рецептом поделилась кулинарная блогерка Марианна Хабер-Дудар. Испеченная по этому рецепту паска будет в меру сладкая, влажная и одновременно пышная. Продукты ниже рассчитаны на 10 небольших куличей по 250 г каждая, или на 5 куличей по 500 г.

Ингредиенты:

мука — 1 кг

теплое молоко — 400 мл

яичные желтки — 10 шт

дрожжи — 100 г

масло — 200 г

сахар — 200 г

изюм — 150 г

ванильный сахар — 50 г

соль – 0,5 ч. л.

цедра из 1 лимона

Рецепт пошагово:

Готовим опару. Для этого в тёплое молоко добавляем дрожжи, 1 ст. л. сахара и 3 ст. л. муки (от общего количества). Оставляем опару на 15 мин подниматься. В это время готовим основное тесто. С сахаром и ванильным сахаром растираем яичные желтки, добавляем соль. Вливаем растопленное масло. Добавляем в массу цедру и размешиваем. Постепенно в массу с желтками вливаем опару. Порциями к 2-3 ложкам добавляем муку, продолжаем размешивать. Вмешиваем в готовое тесто изюм. Раскладываем тесто по форме. Накрываем полотенцем и на 1 час оставляем в теплом месте. За это время объем должен увеличиться вдвое. Смазываем сверху взбитым яйцом. Средний час приготовления при 180 градусах – 45 мин. Готовность проверяем деревянной шпажкой.

Такую паску ваши домашние и гости точно оценят. А чтобы поразить их еще больше, приготовьте в качестве закуски необычные фрикадельки из картофеля и тыквы.