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Рецепт, которому сотни лет: невероятная бабушкина паска (ВИДЕО)

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Возраст этого рецепта идет на века
Возраст этого рецепта идет на века. Фото youtube Марьяна Хабер-Дудар

Так кулич точно удастся

Пасха – не за горами. Кроме основных блюд из мяса, стоит подумать и о королевой столе – паске. Нашли для вас проверенный годами рецепт, по которому она точно удастся.

Рецептом поделилась кулинарная блогерка Марианна Хабер-Дудар. Испеченная по этому рецепту паска будет в меру сладкая, влажная и одновременно пышная. Продукты ниже рассчитаны на 10 небольших куличей по 250 г каждая, или на 5 куличей по 500 г.

Ингредиенты:

  • мука — 1 кг
  • теплое молоко — 400 мл
  • яичные желтки — 10 шт
  • дрожжи — 100 г
  • масло — 200 г
  • сахар — 200 г
  • изюм — 150 г
  • ванильный сахар — 50 г
  • соль – 0,5 ч. л.
  • цедра из 1 лимона

Рецепт пошагово:

  1. Готовим опару. Для этого в тёплое молоко добавляем дрожжи, 1 ст. л. сахара и 3 ст. л. муки (от общего количества). Оставляем опару на 15 мин подниматься.
  2. В это время готовим основное тесто. С сахаром и ванильным сахаром растираем яичные желтки, добавляем соль. Вливаем растопленное масло. Добавляем в массу цедру и размешиваем.
  3. Постепенно в массу с желтками вливаем опару. Порциями к 2-3 ложкам добавляем муку, продолжаем размешивать. Вмешиваем в готовое тесто изюм.
  4. Раскладываем тесто по форме. Накрываем полотенцем и на 1 час оставляем в теплом месте. За это время объем должен увеличиться вдвое.
  5. Смазываем сверху взбитым яйцом. Средний час приготовления при 180 градусах – 45 мин. Готовность проверяем деревянной шпажкой.

Такую паску ваши домашние и гости точно оценят. А чтобы поразить их еще больше, приготовьте в качестве закуски необычные фрикадельки из картофеля и тыквы.

Теги:
#Рецепт #Пасха #Паска #Великдень