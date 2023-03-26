Рецепт, которому сотни лет: невероятная бабушкина паска (ВИДЕО)
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Так кулич точно удастся
Пасха – не за горами. Кроме основных блюд из мяса, стоит подумать и о королевой столе – паске. Нашли для вас проверенный годами рецепт, по которому она точно удастся.
Рецептом поделилась кулинарная блогерка Марианна Хабер-Дудар. Испеченная по этому рецепту паска будет в меру сладкая, влажная и одновременно пышная. Продукты ниже рассчитаны на 10 небольших куличей по 250 г каждая, или на 5 куличей по 500 г.
Ингредиенты:
- мука — 1 кг
- теплое молоко — 400 мл
- яичные желтки — 10 шт
- дрожжи — 100 г
- масло — 200 г
- сахар — 200 г
- изюм — 150 г
- ванильный сахар — 50 г
- соль – 0,5 ч. л.
- цедра из 1 лимона
Рецепт пошагово:
- Готовим опару. Для этого в тёплое молоко добавляем дрожжи, 1 ст. л. сахара и 3 ст. л. муки (от общего количества). Оставляем опару на 15 мин подниматься.
- В это время готовим основное тесто. С сахаром и ванильным сахаром растираем яичные желтки, добавляем соль. Вливаем растопленное масло. Добавляем в массу цедру и размешиваем.
- Постепенно в массу с желтками вливаем опару. Порциями к 2-3 ложкам добавляем муку, продолжаем размешивать. Вмешиваем в готовое тесто изюм.
- Раскладываем тесто по форме. Накрываем полотенцем и на 1 час оставляем в теплом месте. За это время объем должен увеличиться вдвое.
- Смазываем сверху взбитым яйцом. Средний час приготовления при 180 градусах – 45 мин. Готовность проверяем деревянной шпажкой.
Такую паску ваши домашние и гости точно оценят. А чтобы поразить их еще больше, приготовьте в качестве закуски необычные фрикадельки из картофеля и тыквы.