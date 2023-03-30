Великодній кошик обійдеться майже вдвічі дорожче: як за рік злетіли ціни в Україні

Накрити Великодній стіл тепер влетить в копієчку

Традиційно на Великдень українці збирають великодній кошик. Дехто освячує його в церкві, дехто — просто накриває на стіл з урахуванням продуктів, звичних для цього дня. Цьогоріч відсвяткувати Великдень як завжди обійдеться значно дорожче, аніж торік.

Якщо 2022 року середній великодній кошик обійшовся в 972 грн родині з чотирьох людей, то 2023 ціни зросли суттєво. Починати варто з Великодньої паски — головної окраси кошика.

Пекти самому її трохи дешевше, аніж купувати, але все одно вартість зросла, адже різко здорожчали основні складники рецепта: борошно, молоко, вершкове масло. Купити паску в магазині 2023 року коштує вельми дорого. Ціни різні — залежно від декору, смакових додатків (родзинки, курага, цукати). За ціною є різні, і по 400 грн за кг, і по 600 грн за 550 гр.

Ціни на паски в 2023 році

Яйця в ціні зросли вдвічі — якщо в 2022 році за десяток хотіли 36 грн, то зараз вони коштують в середньому понад 71 грн.

Буженина для Великоднього кошика замість 168 грн (за 0,5 кг) обійдеться щонайменше у 223 грн.

Твердий сир — замість 150 грн за пів кілограма стане 212 грн.

Тим же, хто захоче докласти у великодній кошик сало, домашній сир чи фрукти, треба готуватися до ще більших витрат. Інші традиційні елементи, такі як сіль та хрін, також здорожчали, але не настільки суттєво.

Нагадаємо, в Україні Великдень святкують 9 та 16 квітня за різними релігійними традиціями. Ближче до свята очікується ще підвищення ціни, зокрема на м’ясо та яйця.